Свои образы Перниль составляет из самых актуальных трендов. Особенно стильно она одевается с наступлением холодов. Скандинавки, как никто другой, знают, как тепло одеться и красиво, поэтому предлагаем вашему вниманию самые стильные выходы, которые вы сможете легко повторить.

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Пуховик + джинсы

Этой комбинацией вещей уже никого не удивить, ведь так зимой все ходят. Перниль выбирает джинсы, которые расширены от бедра и прекрасно держат форму. В сочетании с пуховиком они создают современный силуэт.

Пальто + широкие брюки

Длинные пальто – не повод носить их только с платьями или юбками. Примерьте на себе формулу, состоящую из пальто, брюк палаццо и удобной обуви. И не забудьте о шапке в тон.

Все оттенки какао

Очень аристократически и элегантно смотрится белоснежный цвет в зимнем гардеробе. Впрочем, если вы боитесь такого цвета, начните с микса молочных и бежевых оттенков, которые смогут выделить вас из толпы.

Apres-ski

Перниль примеряет на себе меховые вещи с утилитарными. К примеру, шубу в пол сочетает с мунбутсами и балаклавой.