Что носят француженки: 5 элементов гардероба, которые есть у каждой женщины

Французская мода – это всегда о шике и непринужденности. Если вам повезло хоть один раз попасть в Париж, то вы, безусловно, везде встречали красиво одетых женщин всех возрастов.

Мужчины во Франции одеты в безупречно выглаженные рубашки, их обувь блестит чистотой, и заметно, что они заботятся о каждой детали, пишет 24 Канал.

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Женщины выглядят так, будто только что вышли из съемок фильма. Самая интересная особенность парижанок в том, что их одежда, макияж и прическа выглядят так, будто они за ними и не заботятся, и одели первое, что бросилось им в глаза в шкафу.

Однако это далеко не так. Их одежда прекрасно сочетается между собой и излучает элегантность, которой иногда так не хватает многим модницам. Истинным парижанкам лучше всего удается отражать своей одеждой непринужденный эффект.

Француженки стараются быть элегантными в любой ситуации. Их очень тяжело встретить в спортивном костюме вне дома. Вместо пуховой куртки они всегда выберут карамельный оттенок. Хлопчатобумажную кофту заменят уютным кардиганом, а в их сумке всегда найдется место для очков.

Несмотря на занятость и спешку парижанки всегда выглядят аккуратно и имеют аккуратный наряд. Если у них нет времени на прическу, они собирают волосы сзади крабиком. Если туфли на каблуке доставят им дискомфорт, они дополняют образ балетками. Конечно, трудно представить себе француженку без классического песочного тренча.

Парижский стиль – это всегда о минимализме, лаконичности и нарядах из классического гардероба. Француженки всегда выбирают то, в чем чувствуют себя уверенно.

Что вы должны иметь в своем шкафу, чтобы выглядеть как француженка

Тренч

Кожаные балетки

Черная сумка

Черный жакет

Солнцезащитные очки