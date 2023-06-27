Что одеть в ресторан: роскошные примеры от модных инфлюэнсеров

Трудно сказать, что в современном мире существует дресс-код для похода в ресторан, ведь сейчас все ценят комфорт и удобство, поэтому отправляются на обед или ужин в том, в чем себя хорошо и уверенно чувствуют. Впрочем, если вы хотите выглядеть празднично, рекомендуем вам присмотреться к нескольким стильным образам.

Чтобы выглядеть в ресторане эффектно и поразить всех своим безупречным вкусом, нужно грамотно подобрать гардероб, пишет 24 Канал.

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Выбор вашей одежды прежде всего должен соответствовать тому, с кем вы собрались в ресторан. С парнем образ может быть романтичным, с подругой – расслабленным, а с коллегами и бизнес-партнерами – демократическим.

Fashion 24 собрал 5 образов инфлюэнсеров, которые примерили на себе интересные образы, которые легко впишутся в ресторанный дресс-код.

Белое платье

Благородный белый цвет всегда выглядел празднично и торжественно. Такое платье выглядит очень стильно, а как доказывают инфлюэнсеры, белый цвет платья – это летний хит. Аналогичную модель имеет в своем гардеробе британская модница Рози Гантингтон-Уайтли.

Сочетайте платье с белой обувью и добавьте черный аксессуар в виде сумки. Вы можете зачесать волосы в хвост или прийти в ресторан с прямой или вьющейся укладкой.

Шелковое платье

Все мы знаем о модных платьях-комбинациях из шелка, впрочем если вы хотите немного разнообразить свой модельный ряд платьев, советуем присмотреться к платью длины макси на длинный рукав с воротником.

Такое бежевое платье инфлюэнсерша Рози Гантингтон-Вайтли дополнила чудесными сланцами и массивными украшениями в виде цепочки, сережек и перстня. Волосы блондинка зачесала в пучок.

Лонгслив + штаны палаццо

Модная блоггерша из Германии Анул Ив обожает лаконичный и базовый наряд. Для прохладного дня выберите образ в ее стиле. Наденьте свитер с воротником или легкий лонгслив и соедините с брюками палаццо и балетками. Хорошим дополнением к такому образу станет черная базовая сумка.

Pink total look

С выходом в прокат фильма "Барби", инфлюэнсерши стали все чаще примерять на себе наряды в розовом цвете. Скандинавка Эмили Синдлев примеряла розовую льняную рубашку вместе с короткой юбкой. Выглядит такой образ стильно, интересно, модно и совершенно отлично подходит для похода в ресторан.

Белая футболка + джинсовая юбка

Футболка белого цвета – базовая вещь гардероба, которая подойдет для любого события, а джинсовая юбка длины макси – хит лета, поэтому такая стилизация гармонично подойдет для ужина на летней террасе ресторана.