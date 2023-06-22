Театральный этикет в выборе нарядов немного подстроился под современность, пишет 24 Канал. Стилисты советуют надевать сдержанные платья простого кроя до колен, юбки-карандаши, блузы, штанные костюмы.

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Не стоит в театр одевать джинсы с кроссовками, особенно – джинсы с подертостями, если не хотите на себе поймать изумленные взгляды. Также забудьте о пошлых одеждах – высоких разрезах и глубоких зонах декольте – отнюдь не подходят в выборе нарядов в театр.

Попытайтесь избегать мини-юбок и мини-платьев. Короткие изделия в театр тоже не слишком уместны. Однако, если ваше платье минималистично, в простом крое и элегантном оттенке, то можете попытаться соединить его с закрытыми туфлями-челноками.

Что касается ярких цветов, то ими тоже не стоит увлекаться. Не рекомендуется одевать в театр слишком яркие наряды, однако полностью черный дресс-код также не используйте. Следите за тем, чтобы ваш аутфит не выглядел траурным.

Fashion 24 собрал несколько стильных образов, которые можно примерить в драмтеатр или оперный.



Актуальные образы в театре 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные образы в театре 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные образы в театре 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные образы в театре 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные образы в театре 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные образы в театре 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные образы в театре 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные образы в театре 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные образы в театре 2023 / Фото из Pinterest



Актуальные образы в театре 2023 / Фото из Pinterest