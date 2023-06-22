Театральний етикет у виборі вбрання трохи підлаштувався під сучасність, пише 24 Канал. Стилісти радять одягати стримані сукні простого крою до колін, спідниці-олівці, блузи, штанні костюми.

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Не варто у театр одягати джинси з кросівками, особливо – джинси з подертостями, якщо не хочете на собі зловити здивовані погляди. Також забудьте про вульгарне вбрання – високі розрізи та глибокі зони декольте – аж ніяк не підходять у виборі вбрання до театру.

Спробуйте уникати мініспідниць та мінісуконь. Короткі вироби в театр теж є не надто доречними. Однак, якщо ваше плаття мінімалістичне, в простому крої та елегантному відтінку, то можете спробувати поєднати його з із закритими туфлями-човниками.

Щодо яскравих кольорів, то ними також не варто захоплюватися. Не рекомендовано одягати до театру занадто яскраве вбрання, втім повністю чорний дрес-код також не використовуйте. Слідкуйте за тим, щоб ваш аутфіт не виглядав траурним.

Fashion 24 зібрав кілька стильних образів, які ви можете приміряти в драмтеатр чи оперний.



Актуальні образи в театр 2023 / Фото з Pinterest



Актуальні образи в театр 2023 / Фото з Pinterest



Актуальні образи в театр 2023 / Фото з Pinterest



Актуальні образи в театр 2023 / Фото з Pinterest



Актуальні образи в театр 2023 / Фото з Pinterest



Актуальні образи в театр 2023 / Фото з Pinterest



Актуальні образи в театр 2023 / Фото з Pinterest



Актуальні образи в театр 2023 / Фото з Pinterest



Актуальні образи в театр 2023 / Фото з Pinterest



Актуальні образи в театр 2023 / Фото з Pinterest