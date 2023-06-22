Хрестини – важливий етап у житті малюка та батьків, пише 24 Канал. Таїнство хрещення відбувається у житті людини лише один раз. Готуючись до цієї особливої сімейної події, батьки дитини та хрещені ретельно думають над тим, як же їм одягнутися на хрестини.

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Запрошення на хрестини у ролі гостя чи хрещених батьків – велика честь та й відповідальність, яка пов’язана з вибором відповідного вбрання.

Одяг для дитини на хрещення

Хрещені батьки дитини готують для немовлятка крижму, яка має бути оздоблена вишивкою і мереживом, а батьки відповідають за одяг на хрещенні. Це хрестильна сорочка, білий комбінезон, хрестильний костюм (кофта і штани для хлопчика), сукня (для дівчинки).



Одяг для дитини на хрещення / Фото з Львів – Vgorode

Одяг для хрещених батьків

Якщо ви хрещена матір чи батько, то до вас буде прикута особлива увага. Використовуйте у своїх образах спокійні, однотонні кольори. Одягайте вишиванку зі спідницею чи штанами, вишиту сукню або штанний костюм з білосніжною блузою.

Чоловіки на хрещення дитини також можуть одягнути костюм, або ж штани з вишиванкою.



Образ на хрестини для батьків та хрещених / Фото з Instagram

Одяг для батьків на хрещення

Вбрання батьків дитини не повинно сильно відрізнятися від вбрання хрещених. Матусі можуть обирати сукні світлих тонів – молочні, ніжно-рожеві, кремові. Довжина сукні повинна бути нижче колін або ж довжини максі.

Щодо взуття – то обирайте те, в чому вам буде зручно. Обирайте між лоферами, балетками, сандалями, босоніжками і туфлями. Обов’язково у матері дитини голова має бути покрита хусткою. Батько може одягнути світлі штани та на пару тонів світлішу сорочку.



Образ на хрестини для батьків та хрещених / Фото з Instagram



Образ на хрестини для батьків та хрещених / Фото з Instagram