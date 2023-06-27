Щоб виглядати в ресторані ефектно та вразити всіх своїм бездоганним смаком, необхідно грамотно підібрати гардероб, пише 24 Канал.

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Вибір вашого вбрання насамперед має відповідати тому, з ким ви зібралися у ресторан. З хлопцем образ може бути романтичним, з подругою – розслабленим, а з колегами та партнерами по бізнесу – демократичним.

Fashion 24 зібрав 5 образів інфлюенсерів, які приміряли на собі цікаві образи, що легко впишуться у ресторанний дрес-код.

Білосніжна сукня

Благородний білий колір завжди виглядав святково та урочисто. Така сукня виглядає дуже стильно, а як доводять інфлюенсери, білий колір сукні – це хіт літа. Аналогічну модель має у своєму гардеробі британська модниця Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Поєднуйте плаття з білим взуттям та додайте чорний аксесуар у вигляді сумки. Ви можете зачесати волосся у хвіст або з прийти у ресторан з прямою чи кучерявою укладкою.

Шовкова сукня

Всі ми знаємо про модні сукні-комбінації з шовку, втім якщо ви хочете трохи урізноманітнити свій модельний ряд суконь, радимо придивитися до плаття довжини максі на довгий рукав з коміром.

Таку бежеву сукню інфлюенсерка Розі Гантінгтон-Вайтлі доповнила нюдовими сланцями та масивними прикрасами у вигляді ланцюжка, сережок та перстня. Волосся білявка зачесала у пучок.

Лонгслів + штани палаццо

Модна блогерка з Німеччини Анув Ів обожнює лаконічне та базове вбрання. Для холодного дня оберіть образ у її стилі. Одягніть светр з коміром або легкий лонгслів та поєднайте зі штанами палаццо і балетками. Гарним доповненням до такого образу стане чорна базова сумка.

Pink total look

З виходом у прокат фільму "Барбі", інфлюенсерки почали все частіше приміряти на собі вбрання у рожевому кольорі. Скандинавка Емілі Сіндлев приміряла рожеву лляну сорочку разом з короткою спідницею. Виглядає такий образ стильно, цікаво, модно і цілком чудово підходить для походу в ресторан.

Біла футболка + джинсова спідниця

Футболка білого кольору – це базова річ гардероба, яка підійде для будь-якої події, а джинсова спідниця довжини максі – хіт літа, тому така стилізація гармонійно підійде для вечері на літній терасі ресторану.