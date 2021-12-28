Как одеться на отдых в Карпаты: подборка стильных образов от модных блогеров

В начале декабря самые популярные горнолыжные курорты, Буковель и Драгобрат, открыли зимний сезон. В период новогодних и рождественских праздников многие украинцы отправятся покорять лыжные трассы. Как девушкам стильно одеться на отдых в Карпаты – читайте далее.

Чтобы чувствовать себя в горах стильно и комфортно, позаботьтесь в первую очередь о теплой обуви. Hiking boots (специальные ботинки для горного туризма) в этом сезоне особенно актуальны.

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А вот такая обувь, как Moon boots или Uggs, снова вернулась в моду. Если последний вариант обуви был на пике популярности в 2021 году, то уже в начале 2022 года мунбуты снова начнут носить все модницы. Стильную меховую пару в белом цвете уже успела продемонстрировать на себе певица Дуа Липа.

Лыжная эстетика в горах выглядит максимально органично, если составить аутфит по всем модным канонам.

Атмосферное и праздничное настроение вам помогут создать плотные свитера с косами или рождественскими принтами.

Стилисты также советуют брать с собой трикотажные костюмы, состоящие из стильных брюк, свитера или кардигана. Если они пошиты из кашемира или шерсти, то в них вам будет тепло и комфортно.

Худи, свитшоты, джоггеры – великолепные элементы гардероба на отдых. Их можно удачно миксовать с другим трикотажем, например, джогеры со свитерком, или свитшот с юбкой.

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"Качественное и незаметное под одеждой термобелье – залог комфортных и теплых луков. Сверху, например, можно надеть свитерок или трикотажное платье", – говорится в публикации Selfish school.

Также не забывайте об аксессуарах. Объемные шарфы, манишки, теплые шапки или супертрендовые балаклавы идеально впишутся в ваши зимние аутфиты. Кроме этого, не забывайте о солнцезащитных очках, так как солнце в горах будет сильно отражаться от снега.

Как модные инстаграм-звезды одеваются в горы – смотрите в подборке.



Зимние образы инстаграм-модниц / Фото из инстаграма



Зимние образы инстаграм-модниц / Фото из инстаграма



Зимние образы инстаграм-модниц / Фото из инстаграма



Зимние образы инстаграм-модниц / Фото из инстаграма



Зимние образы инстаграм-модниц / Фото из инстаграма



Зимние образы инстаграм-модниц / Фото из инстаграма



Зимние образы инстаграм-модниц / Фото из инстаграма



Зимние образы инстаграм-модниц / Фото из инстаграма



Зимові образи інстаграм-модниць / Фото из инстаграма



Зимние образы инстаграм-модниц / Фото из инстаграма