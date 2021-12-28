Щоб почувати себе в горах стильно та комфортно, подбайте в першу чергу про тепле взуття. Hiking boots (спеціальні черевики для гірського туризму) в цьому сезоні особливо актуальні.

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А от таке взуття, як Moon boots чи Uggs знову повернулося в моду. Якщо останній варіант взуття був на піку популярності у 2021 році, то вже на початку 2022 року мунбути знову почнуть носити всі модниці. Стильну хутряну пару в білому кольорі вже встигла продемонструвати на собі співачка Дуа Ліпа.

Лижна естетика в горах виглядає максимально органічно, якщо скласти аутфіт за всіма модними канонами.

Атмосферний та святковий настрій вам допоможуть створити цупкі светри з косами чи різдвяними принтами.

Стилісти також радять брати з собою трикотажні костюми, що складаються зі стильних штанів, светру чи кардигану. Якщо вони пошиті з кашеміру чи вовни, то у них вам буде тепло і комфортно.

Худі, світшоти, джогери – чудові елементи гардеробу на відпочинок. Їх можна вдало міксувати з іншим трикотажем. Міксуйте джогери зі светриком, чи світшотом зі спідницею.

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"Якісна і непомітна під одягом термобілизна – запорука комфортних і теплих луків. Згори, наприклад, можна вдягнути светрик чи трикотажну сукню", – йдеться в дописі Selfish school.

Також не забувайте про аксесуари. Об’ємні шарфи, маніжки, теплі шапки чи супертрендові балаклави ідеально впишуться у ваші зимові аутфіти. Окрім цього, не забувайте про сонцезахисні окуляри, адже сонце в горах буде сильно відбиватися від снігу.

Як модні інстаграм-зірки одягаються в гори – дивіться у добірці.



Зимові образи інстаграм-модниць / Фото з інстаграму



Зимові образи інстаграм-модниць / Фото з інстаграму



Зимові образи інстаграм-модниць / Фото з інстаграму



Зимові образи інстаграм-модниць / Фото з інстаграму



Зимові образи інстаграм-модниць / Фото з інстаграму



Зимові образи інстаграм-модниць / Фото з інстаграму



Зимові образи інстаграм-модниць / Фото з інстаграму



Зимові образи інстаграм-модниць / Фото з інстаграму



Зимові образи інстаграм-модниць / Фото з інстаграму