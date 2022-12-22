Новый год для нас уже будет не таким веселым и радостным, как раньше, и даже несмотря на тяжелое время, украинцам хочется хоть немного радости и продолжать жить несмотря ни на что, пишет 24 канал.

Читайте также Актуальные образы на Новый год 2023: стильные платья от инстаграмм-модниц

До Нового года осталось совсем немного времени, поетому надо подумать над своим внешним видом. Часто считают, что хозяина года можно удобрить не только блюдами на новогоднем столе, но и выбором одежды.

2023 год пройдет на попечении Черного Водяного Кролика, поэтому астрологи советуют встречать год в его любимых цветах.

Какую одежду выбрать каждому знаку зодиака в новогоднюю ночь

Овен

Обрести счастье в Новом году Овны смогут только при условии, если не будут злоупотреблять очень яркими цветами. Лучше всего остановиться на образах в пастельной гамме или выбрать наряды с паетками или бахромой.

Телец

Оттенки черного, серого, белого и молочного помогут Тельцам привлечь в жизнь благополучие, укрепить финансовое положение и обрести успех в любовных делах.

Близнецы

Близнецам в новогоднюю ночь следует сделать ставку на синий цвет, который ассоциируется с доверием и благополучием. Оттенки синего привлекут в вашу жизнь счастье и спокойствие.

Рак

В новогоднюю ночь Ракам следует сделать ставку на красный цвет, который ассоциируется с успехом, счастьем и процветанием. Чтобы задобрить хозяина года, выбирайте платья, костюмы или аксессуары красного цвета.

Лев

Львам нужно отдать предпочтение вопиющим цветам, большим украшениям и блесткам. За цветовой гаммой присмотритесь к вещам оранжевого, голубого, зеленого или малинового тона.

Дева

Счастливыми цветами в 2023 году считается персиково-розовый, голубой, белый, желтый, красный и зеленый. Выбирая наряды для Нового года присмотритесь именно к этим цветам.

Весы

У китайцев черный цвет символизирует женскую энергию "инь" и по поверьям связан с успехом перед опасностью. Астрологи советуют в год Черного Водяного Кролика примерить на себе роскошное платье, которое обязательно следует разбавить золотыми или серебряными украшениями.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам для привлечения успеха в год Кролика одевать вещи спокойных тонов и простого кроя. Желательно, чтобы материал был натуральным. Избегайте рюшей, бахром и ярких принтов.

Стрелец

Цвет Стрельцов – белый или светлая пастель. Силуэт лучше всего выбирать с подчеркнутой талией. Главной изюминкой станет красный акцент – помада на губах, сумка или туфли.

Козерог

Козерогам стоит обратить внимание на наряд сиреневого оттенка. Такие платья стабилизируют ваше внутреннее состояние, приведут к душевной гармонии и подарят уверенность в своих силах.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям выбирать платья синего, серебристого, голубого или белого цвета. Наряд должен быть мягкого кроя, без лишней помпезности. Идеальным дополнением к новогоднему образу будут изделия из серебра.

Рыбы

Астрологи говорят, что зеленый цвет следует одевать тогда, когда хотите привлечь изобилие, поэтому в новогоднюю ночь примерьте платья, костюмы или жакеты в этом цвете. К зеленым оттенкам подойдут украшения черного и золотистого цвета.