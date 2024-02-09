7 стильных образов, которые можно повторить этой зимой: лучшая подборка на февраль
И хоть на календаре последний месяц зимы, а прогноз погоды обещает плюсовую температуру ближайшие несколько дней, февраль все равно не так быстро сменится на весеннее солнце, поэтому теплые пуховики и дубленки не стоит прятать.
Чтобы еще насладиться последними неделями в зимних образах, Fashion 24 собрал несколько стильных выходов модных блогеров, образы которых вы сможете легко повторить.
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Инфлюенсеры уже давно доказали, что в холодное время года можно не только выбирать комфортный наряд, но и при этом стильно и модно в нем выглядеть.
Образы на февраль 2024
Бренды уже давно начали создавать на зимний период утепленные пальто, поэтому выбирайте верхнюю одежду длины макси и сочетайте с базовыми джинсами, сапогами и металлизированной сумкой.
Пуховик сочетайте с лосинами, шапкой и интересной сумкой. Для эффектного аутфита – наденьте солнцезащитные очки.
Все чаще можно заметить, как инфлюенсеры применяют кэжуальные вещи с элегантными шубами. Поэтому попробуйте повторить образ с объемной шубой, широкими брюками и бейсболкой.
А вот трикотажный костюм в пастельных тонах сочетайте со светлой верхней одеждой и уггами.
Немецкая инфлюенсерша Леони Ханне на своем примере показывает, как сочетать спортивный костюм с длинной шубой.
Модница из Швеции Эльза Хоск демонстрирует аутфит, в котором сочетает дубленку с базовым гольфом и лосинами.
Британка Алисия Родди учит, как носить капор. Модница надела его вместе с пуховиком и кожаными брюками.