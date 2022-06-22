Мэрилин Монро стала самой обсуждаемой персоной на последней неделе вместе с Ким Кардашян, которая испортила ее легендарное платье после выхода на красную дорожку Met Gala.

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Кроме этого интерес к Мэрилин Монро подогрел фильм Netflix "Блондинка" с Анной де Армас в главной роли. Лента расскажет о жизни одной из самых известных представительниц Голливуда – Мэрилин Монро, даже после смерти остающейся иконой стиля и кинодивой.

В современном мире одни инфлюэнсерки сменяются другими, а вот Мэрилин Монро остается культовым лицом, поэтому глянцы готовы его оцифровывать, лишь бы знаменитость появилась на их страницах издания.

К такому трюку прибег китайский глянец CR Fashion Book China. Издание представило 8 обложек в цифровом виде, на которых позирует Мэрилин. Редакторы изобразили ее так, как она могла бы выглядеть, если бы ее культовый расцвет пришелся на наше время.

Впервые Монро в цифровом виде одета в ведущие бренды современности, включая Thom Browne, Balenciaga, Miu Miu, Fendi.

Бренд CR Fashion Book всегда смотрел в будущее моды. Эти каверы появляются на фоне глобального возрождения Мэрилин, что еще больше подчеркивает вечное очарование ее культурного влияния», - говорит генеральный директор CR Fashion Book Владимир Ройтфельд.

Мерилин в фирменной прическе с локонами и эффектном макияже с акцентом на красных губах позирует в серебристом платье, в сером платье расшитом бисерованными цветами, в брючном черном костюме и в виниловом платье с объемным бантом.



Оцифрованная Мэрилин Монро появилась на страницах глянца / Фото с CR Fashion Book China



Оцифрованная Мэрилин Монро появилась на страницах глянца / Фото с CR Fashion Book China



Оцифрованная Мэрилин Монро появилась на страницах глянца / Фото с CR Fashion Book China



Оцифрованная Мэрилин Монро появилась на страницах глянца / Фото с CR Fashion Book China



Оцифрованная Мэрилин Монро появилась на страницах глянца / Фото с CR Fashion Book China



Оцифрованная Мэрилин Монро появилась на страницах глянца / Фото с CR Fashion Book China



Оцифрованная Мэрилин Монро появилась на страницах глянца / Фото с CR Fashion Book China



Оцифрованная Мэрилин Монро появилась на страницах глянца / Фото с CR Fashion Book China