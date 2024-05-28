От выбора солнцезащитных очков зависит то, комфортно ли вам будет находиться на солнце. Очки должны быть качественными и действительно защищать глаза от лучей.

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Эксперты рассказали о ключевых параметрах на которые надо обращать внимание при выборе солнцезащитных очков.

Форма солнцезащитных очков

На рынке представлено немало различных типов солнцезащитных очков, в зависимости от их формы. К самым распространенным относятся прямоугольные, круглые, кошачий глаз, авиаторы и тому подобное.

Размер и форма оправы имеет большое значение, поэтому попробуйте несколько вариантов, прежде чем знать то, что вам действительно подойдет.

Линзы – самое важное в очках

Основная функция очков – оберегать глаза от ультрафиолетовых лучей, поэтому стоит искать линзы 2 или 3 категории. Они уменьшают блики и надежно защищают глаза.

Выбирайте очки к форме лица

Вы могли этого не знать, но основное правило выбора очков – они должны быть противоположными по форме вашего лица. К примеру, если у вас круглое лицо, тогда стоит делать ставку на удлиненные очки вроде "кошачий глаз". Девушкам с квадратным лицом рекомендуется носить круглые оправы.

Очки-авиаторы или очки "кошачий глаз" лучше всего подходят для лица в форме сердца. А если у вас овальное лицо, вы можете носить солнцезащитные очки любой формы.

Рекомендации по уходу за очками

Чтобы предотвратить царапины, протирайте очки салфеткой из микрофибры. Любые пятна следует удалять мыльным раствором и насухо вытирать салфеткой. Не используйте для чистки линз агрессивные химические вещества.

Также не стоит оставлять очки на панели приборов автомобиля. Высокая температура может привести к порче линз и разрушению их зеркальных антибликов.