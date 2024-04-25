Сейчас все чаще модницы делают ставку на базовые и вневременные вещи, поэтому именно к такому наряду идеально подойдут модели обуви с низкой подошвой.

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Такую обувь можно носить с платьями, юбками, джинсами, брюками, любым верхом и верхней одеждой – пальто, тренчем, кожаной курткой или бомбером.

Балетки

Эта обувь не выходит из моды уже несколько сезонов. На время они выпали из мира моды, но сейчас без них трудно представить весенне-летние образы. Носите их с чем угодно – начиная от джинсов заканчивая модными юбками длины макси. Можете выбирать кожаные модели или лакированные с бантиками.



Стильная обувь на весну / Фото Pinterest

Мэри Джейн

Обувь с ремешком – это мастхэв весеннего сезона. Их представили все возможные бренды, поэтому такая покупка точно станет вашей выгодной инвестицией в свой гардероб. Сначала Мэри Джейн были модными на каблуках, впрочем теперь на первую позицию вышла плоская подошва.



Стильная обувь на весну / Фото Pinterest

Лоферы

Такая обувь является основой коллекций многих модниц, поэтому без нее никуда не деться в этом сезоне. Выбирайте базовые черные лоферы, которые хорошо будут комбинироваться с белыми носками и мини-юбками. Благодаря лоферам вы сможете создать немало аутфитов в стиле преппи.



Стильная обувь на весну / Фото Pinterest

Также обращайте внимание на замшевые сабо или сандалии с ремешками. Важно, чтобы любая обувь из этого списка удачно дополняла образы и гармонично вписывалась в ваш стиль.