Зная о том, какая обувь будет модной в новом сезоне, вы сможете лучше ориентироваться в тенденциях и приобрести для себя модную вещь. Часто обувь не меняется очень кардинально и в моде остаются те же модели, поэтому бояться, что вы приобретете антитренд – не стоит.

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В грядущем сезоне в моде будут остроносые туфли, лоферы на платформе, микроподборы и многое другое.

Открытые пальцы

В новом сезоне внимание к деталям на обуви сместится на пальцы. Бренды презентовали обувь на каблуке с открытыми пальцами. Выглядит довольно красиво и стильно.



Актуальная обувь на весну 2024 года / Фото Vogue

Платформа

Для нового сезона дизайнеры представили огромные платформы. На подиум во время презентации коллекции выходили модели в миниатюрных шортах, которые дополняли огромной обувью на платформе.



Актуальная обувь на весну 2024 года / Фото Vogue

Kitten Heels

Едва заметные каблуки снова будут популярны в новом сезоне. Выбирайте для себя белые, чёрные и цветные варианты.



Актуальная обувь на весну 2024 года / Фото Vogue

Острый носок

Туфли и сапоги с острым носком уже многие годы не покидают модных трендов. Классические варианты этой обуви появились почти у каждого бренда: Prada, Valentino, Alexander McQueen, Louis Vuitton и Saint Laurent.



Актуальная обувь на весну 2024 года / Фото Vogue

Мюли

Эта обувь также не теряет популярности из года в год. Выбирайте для себя модели на плоской подошве или делайте ставку на каблуки.



Актуальная обувь на весну 2024 года / Фото Vogue

Мерцающая обувь

В предыдущем сезоне мы уже ознакомились с балетками от Alaïa, которые были украшены камешками. Весной эта мода продолжится, следите за обувью, которая будет привлекать внимание к себе своими украшениями.



Актуальная обувь на весну 2024 года / Фото Vogue