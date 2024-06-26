В этом сезоне в моде слингбеки, вьетнамки, мюли, сандалии и еще несколько моделей обуви, которые должны найти место в вашем гардеробе. Все они останутся актуальными на следующий год, поэтому покупка станет выгодным капиталовложением.

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Слингбэки

Эту обувь еще в конце 50-х представила Коко Шанель. Выбирать в этом сезоне стоит классические варианты с открытой пяткой и ремешком. Многие звезды примерили слингбеки на Каннский кинофестиваль, поэтому без них нам не обойтись.



Красивая обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Вьетнамки

Ранее вьетнамки ассоциировали только с пляжным отдыхом, однако теперь эта обувь все чаще появляется в городских образах со штанами, джинсами и платьями.



Трендовая обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Мюли

Обувь с открытой пяткой и закрытым носом является легкой и элегантной. Мюли стали фаворитами многих дизайнеров: Loewe, Versace, Prada до Alexander McQueen.



Модная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Сандалии с ремешком

А еще ни одно лето не обходится без сандалий с ремешками или завязками. Первый вариант – это классика, вторые же начинают набирать обороты в этом сезоне и пропагандируют комфорт и утилитарность.



Трендовая обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Лучше выбирать базовые цвета обуви из качественных материалов, которые удачно сочетаются с любым вашим нарядом и прослужат вам много лет.