Трендовая обувь осени 2024: что мы будем носить в этом сезоне

На календаре уже сентябрь, поэтому время узнать об обуви, которая будет актуальной в этом сезоне. Дизайнеры уже представили на своих показах топовые позиции, поэтому нам остается только выбрать для себя идеальный вариант, который будет подходить к верхней одежде.

На межсезонье идеально подойдут лоферы или туфли Mary Jane. А вот девушкам, которые любят эксперименты в образах, могут выбрать сапоги в стиле гранж или покрытые пухом модели. Поэтому прячьте босоножки и балетки до следующего лета и ознакомьтесь с топовыми позициями на осеннюю пору.

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Лоферы

Эта обувь является классикой осени, поэтому без них трудно представить себе стильный образ. Они являются вневременными, поэтому выбирайте для себя в черном или коричневом цвете, которые подойдут к любому наряду.



Эффектная обувь на осень 2024 / Фото Pintrest

Туфли Mary Jane

Уже неизменно несколько сезонов туфли Mary Jane не теряют популярности. Эта обувь с ремешком популярна на низкой подошве и высоком каблуке. Бренды советуют вместо туфель-лодочек выбирать для себя красивую обувь с французской ноткой эстетики.



Модная обувь на осень 2024 / Фото Pintrest

Квадратный мыс

Обувь с квадратным мысом были популярны несколько сезонов назад, потом на некоторое время исчезли, а теперь снова возвращаются в моду. Попробуйте добавить в свой гардероб красивые сапоги на каблуке с квадратным мысом.



Трендовая обувь на осень 2024 / Фото Pintrest

Пушистая обувь

Если хотите добавить к своему образу какую-то изюминку – выбирайте для себя пушистую обувь. Она может казаться несколько странной, но на самом деле очень красиво смотрится на ноге, особенно, если совместить ее с пушистой сумкой.



Актуальная обувь на осень 2024 / Фото Pintrest

Очень высокие сапоги

Осенью 2024 года в моду возвращаются ботфорты. Такие красивые сапоги представили бренды Chloé, Fendi и Gucci. Сочетайте их с платьями длины макси, платьями мини или короткими шортами.



Трендовая обувь на осень 2024 / Фото Pintrest

Впрочем, в сентябре все еще можно носить летние балетки, поскольку теплая погода позволяет миксовать их с любым нарядом. Выбирайте для себя сетчатые балетки, с бантиками, Мэри Джейн или камнями.