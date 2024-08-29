Балетки хорошо подходят к разным стилям – классических, романтических или кэжуальных, пишет Fashion 24. Эта обувь красиво смотрится со брючными костюмами, платьями и базовыми джинсами. Осенью они хорошо подойдут к тренчам, кожаным курткам или даже бомберам.

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Все чаще можем наблюдать теплую осень, без дождей и заметного холода, поэтому комбинация балеток и жакета на сентябрь будет просто замечательной. В этом году в моде много балеток, поэтому в материале расскажем, какие именно модели остаются популярными и что стоит носить.

Сетчатые балетки

Такие балетки считаются №1 этого сезона. Выглядят очень стильно и сочетаются почти со всем. Добавляйте прозрачные балетки к джинсам с любимой рубашкой или примеряйте к красивому платью с длинным рукавом, или же составляйте изысканный аутфит на основе брючного костюма. Если погода позволит – вполне идеально такая обувь подойдет под шорты или юбки.



Актуальные балетки на осень 2024 / Фото Pinterest

Балетки с бантиком

Такие балетки являются настоящей классикой и давно не выходят из моды. Красиво смотрятся в черном и коричневом цвете, поскольку их можно совместить с чем угодно. Эти балетки обожают француженки, поэтому они есть в их гардеробе независимо от модных тенденций.



Красивые балетки на осень 2024 / Фото Pinterest

Балетки с блестками

Модные инфлюенсеры часто дополняют свои образы балетками с блестками. Они действительно выглядят довольно интересно и способны разнообразить даже самые простые и базовые образы.



Модные балетки на осень 2024 / Фото Pinterest

Балетки Мэри Джейн

Уже несколько сезонов подряд из моды не выходят балетки с ремешками. На ноге они выглядят довольно изящно и эстетично и идеально подходят к романтическим платьям или сатиновым юбкам. Вместе с тем они идеально сочетаются с джинсами и базовыми футболками.



Трендовые балетки на осень 2024 / Фото Pinterest

Глобально готовясь пополнить свой гардероб осенними новинками, советуем обращать внимание на сапоги с принтом питона – именно они будут очень актуальными в новом сезоне. Также дизайнеры прогнозируют популярность замшевых сапог на каблуке.