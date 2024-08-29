Балетки добре підходять до різних стилів – класичних, романтичних чи кежуальних, пише Fashion 24. Це взуття красиво виглядяє зі штанними костюмами, сукнями та базовими джинсами. Восени вони гарно пасуватимуть до тренчів, шкіряних курток чи навіть бомберів.

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Дедалі частіше можемо спостерігати теплу осінь, без дощів та помітного холоду, тож комбінація балеток й жакета на вересень буде просто чудовою. Цього року у моді багато балеток, тож у матеріалі розповімо, які саме моделі залишаються популярними та що варто носити.

Сітчасті балетки

Такі балетки вважаються №1 цього сезону. Виглядають дуже стильно та й поєднуються майже з усім. Додавайте прозорі балетки до джинсів з улюбленою сорочкою чи приміряйте до красивої сукні на довгий рукав, або ж складайте вишуканий аутфіт на основі штанного костюма. Якщо погода дозволятиме – цілком ідеально таке взуття підійде під шорти чи спідниці.



Актуальні балетки на осінь 2024 / Фото Pinterest

Балетки з бантиком

Такі балетки є справжньою класикою та давно не виходять з моди. Красиво виглядають в чорному та коричневому кольорі, оскільки їх можна поєднати з будь-чим. Ці балетки обожнюють француженки, тож вони є в їхньому гардеробі незалежно від модних тенденцій.



Красиві балетки на осінь 2024 / Фото Pinterest

Балетки з блискітками

Модні інфлюенсери часто доповнюють свої образи балетками з блискітками. Вони й справді виглядають досить цікаво та здатні урізноманітнити навіть найпростіші й найбазовіші образи.



Модні балетки на осінь 2024 / Фото Pinterest

Балетки Мері Джейн

Вже кілька сезонів поспіль з моди не виходять балетки з ремінцями. На нозі вони виглядають доволі витончено та естетично й ідеально підходять до романтичних суконь чи сатинових спідниць. Разом з тим вони ідеально поєднуються з джинсами та базовими футболками.



Трендові балетки на осінь 2024 / Фото Pinterest

Глобально готуючись поповнити свій гардероб осінніми новинками, радимо звертати увагу на чоботи з принтом пітона – саме вони будуть дуже актуальними в новому сезоні. Також дизайнери прогнозують популярність замшевих чобіт на підборах.