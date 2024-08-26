Якщо у речах в новому сезоні буде спостерігатися мінімалізм, то щодо взуття бренди вирішили трішки поекспериментувати та додати цікавинки, щоб базові речі вирізняло ефектне взуття. Спробуємо разом дізнатися, що ж саме буде в моді вже восени 2024 року.

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Тваринний принт

Цього року всі шаленіли від леопардового принта, втім вже восени на заміну йому прийде принт пітона. Високі чоботи на підборах мають бездоганний вигляд, тож точно додадуть родзинки будь-якому ауфіту.



Ефектне взуття на осінь 2024 / Фото Pexels

Мері Джейн

Нам так сильно полюбилися балетки й туфлі Мері Джейн, що цієї осені вони не втрачатимуть популярності. Радимо додавати красиві балетки в сіточку з ремінцем чи туфлі на підборах з елегантним ремінчиком, який додасть образам жіночності.



Актуальне взуття на осінь 2024 / Фото Pexels

Взуття на платформі

Туфлі на шпильці все ще залишаються популярними, але разом з тим в моду входить взуття на платформі. Це стосується не лише туфлів на платформі, але й взуття.



Модне взуття на осінь 2024 / Фото Pexels

Замшеві чоботи

Восени замша стане матеріалом №1. Це стосується не лише вбрання, але й взуття. Стилісти кажуть, що всі ми будемо одержимі бохо-шиком, тому радимо додавати до свого гардероба замшеві чоботи в стилі 1970-х років.



Стильне взуття на осінь 2024 / Фото Pexels

Щодо осінніх трендів, то в новому сезоні пануватиме мінімалістичний стиль на основі естетики Old Money. Серед трендових кольорів буде бордовий, коричневий та темно-зелений.