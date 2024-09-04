На міжсезоння ідеально підійдуть лофери чи туфлі Mary Jane. А от дівчатам, які люблять експерименти в образах, можуть обрати чоботи у стилі гранж чи вкриті пухом моделі.Тому ховайте босоніжки та балетки до наступного літа та ознайомтеся з найтоповішими позиціями на осінню пору.

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Лофери

Це взуття є класикою осені, тому без них важко уявити собі стильний образ. Вони є позачасовими, тож обирайте для себе в чорному чи коричневому кольорі, які підійдуть до будь-якого вбрання.



Ефектне взуття на осінь 2024 / Фото Pintrest

Туфлі Mary Jane

Вже незмінно кілька сезонів туфлі Mary Jane не втрачають популярності. Це взуття з ремінцем популярне на низькій підошві та високих підборах. Бренди радять замість туфлів-човників обирати для себе красиве взуття з французькою ноткою естетики.



Модне взуття на осінь 2024 / Фото Pintrest

Квадратний мис

Взуття з квадратним мисом були популярні кілька сезонів тому, потім на деякий час зникли, а тепер знову повертаються у моду. Спробуйте додати до свого гардероба красиві чоботи на підборах з квадратним мисом.



Трендове взуття на осінь 2024 / Фото Pintrest

Пухнасте взуття

Якщо хочете додати до свого образу якусь цікавинку – обирайте для себе пухнасте взуття. Воно може видаватися дещо дивним, але насправді дуже красиво виглядає на нозі, особливо, якщо поєднати його із пухнастою сумкою.



Актуальне взуття на осінь 2024 / Фото Pintrest

Дуже високі чоботи

Восени 2024 року в моду повертаються ботфорти. Такі красиві чоботи представили бренди Chloé, Fendi й Gucci. Поєднуйте їх з сукнями довжини максі, сукнями міні чи короткими шортами.



Трендове взуття на осінь 2024 / Фото Pintrest

Втім у вересні все ще можна носити літні балетки, оскільки тепла погода дозволяє міксувати їх з будь-яким вбранням. Обирайте для себе сітчасті балетки, з бантиками, Мері Джейн чи камінцями.