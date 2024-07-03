Самые стильные варианты обуви украсят ваши образы и разнообразят стиль. Подбирайте их в соответствии с нарядом, который преобладает в вашем гардеробе.

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Актуальная обувь на лето 2024

Балетки – это безоговорочный хит лета. Их представили множество украинских и мировых брендов, а многообразие моделей просто поражает. Выбирайте на лето лаконичную обувь в базовых и ярких оттенках. К самым популярным вариантам относится вязаная обувь, атласная, из прозрачной сетки или с красивым декором.

Советуем этим летом выбирать для себя балетки с круглым или квадратным мысом. По цветовой палитре, то советуем выбирать для себя черные, бежевые и красные балетки.

А вот разновидностью балеток является красивая обувь Mary Jane. Обращайте внимание на классический вариант с одним ремешком или оригинальные акцентные модели.

Вьетнамки – еще одна интересная летняя обувь, без которой сложно представить жаркие дни. Можете выбирать для себя простые и базовые модели, из экокожи или на каблуках.

Остроносые слингбэки – красивая альтернатива туфлям-лодочкам. Красиво смотрятся низкие каблуки или высокие.

Еще одной популярной обувью считаются босоножки на тонких ремешках. Они до сих пор актуальны и выглядят красиво и эффектно как с джинсами, так и с романтическими платьями.

Также летом нам не обойтись без сандалий, кроссовок или кедов, поэтому их тоже стоит добавить в свой гардероб ради полноценной коллекции актуальной обуви.