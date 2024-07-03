Найстильніші варіанти взуття прикрасять ваші образи та урізноманітнять стиль. Підбирайте їх відповідно до вбрання, яке переважає у вашому гардеробі.

Дивіться також Стильні головні убори на літо 2024: огляд актуальних моделей

Актуальне взуття на літо 2024

Балетки – це беззаперечний хіт літа. Їх представили безліч українських та світових брендів, а різноманіття моделей просто вражає. Обирайте на літо лаконічне взуття у базових та яскравих відтінках. До найпопулярніших варіантів належить в’язане взуття, атласне, з прозорої сітки чи з красивим декором.

Радимо цього літа обирати для себе балетки з круглим чи квадратним мисом. Щодо колірної палітри, то радимо обирати для себе чорні, бежеві та червоні балетки.

А от різновидом балеток є красиве взуття Mary Jane. Звертайте увагу на класичний варіант з одним ремінцем чи оригінальні акцентні моделі.

В’єтнамки – ще одне цікаве літнє взуття, без якого складно уявити спекотні дні. Можете обирати для себе прості та базові моделі, з екошкіри чи на підборах.

Гостроносі слінгбеки – красива альтернатива туфлям-човникам. Красиво виглядають низькі підбори чи високі.

Ще одним популярним взуттям вважаються босоніжки на тонких ремінцях. Вони досі актуальні та виглядають красиво та ефектно як з джинсами, так і з романтичними сукнями.

Також влітку нам не обійтися без сандалів, кросівок чи кедів, тому їх теж варто додати до свого гардероба заради повноцінної колекції актуального взуття.