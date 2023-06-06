7 пар обуви, которые должны быть в вашем летнем гардеробе

Кроме красивой и удобной летней одежды, советуем вам пополнить свой гардероб обувью. Каждый раз обувные тенденции меняются, поэтому рекомендуем вам посмотреть стильные изделия на лето 2023 года.

В начале лета мы все традиционно занимаемся обновлением гардероба и подбором стильных образов. Если вы уже присмотрели себе наряд на теплое время года, то стоит еще сделать ставку на обувь, которая будет дополнять все ваши аутфиты.

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Сетчатая обувь

Тренд на сетчатую обувь держится в модном пространстве уже долгое время, так что не сдает своих оборотов, а, наоборот, только увеличивает. Балетки Мэри Джейн продолжают оставаться в тренде летом, однако модницы уже выбирают сетчатые и прозрачные материалы.

Сандалии на завязках

2023 год будет богат сандалиями с ультратонкими ремешками и завязками, которые будут доминировать почти во всей открытой обуви.

Зеленые тона

Зеленые оттенки наиболее распространены среди обуви на подиумах сезона весна-лето 2023. Зеленый теперь присутствует на босоножках и туфлях на каблуке.

Ремешки с украшениями

Начиная с босоножек Gucci GG и заканчивая украшенными декоративными камешками обуви Амины Муадди, кристаллы станут доминирующей тенденцией обуви.

Мюли на танкетке

Мюли вернулись в моду с новым размахом. Чаще всего на инфлюэнсерах встречается цветная обувь из прозрачного материала.

Ретро-кроссовки

В начале 2023 года безумную популярность приобрели кроссовки Adidas Samba. Сейчас к такой же популярной обуви относят Onitsuka Tigers. Это идеальная обувь для долгих летних прогулок, поэтому выбирайте то, что вам больше нравится.

Квадратный носок

Казалось бы, квадратная обувь уже давно отжила свой пик популярности, впрочем, инфлюэнсеры доказывают, что они все еще актуальны.