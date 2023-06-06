На початку літа всі ми традиційно займаємося оновленням гардероба та підбором стильних образів. Якщо ви вже приглянули для себе вбрання на теплу пору року, то таки варто ще зробити ставку на взуття, яке буде доповнювати всі ваші аутфіти.

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Сітчасте взуття

Тренд на сітчасте взуття тримається в модному просторі вже довгий час, тож не здає своїх оборотів, а, навпаки, лише збільшує. Балетки Мері Джейн продовжують залишатися в тренді влітку, однак модниці вже обирають сітчасті та прозорі матеріали.

Сандалі на зав’язках

2023 рік буде багатим на сандалі з ультратонкими ремінцями та зав’язками, що будуть домінувати майже у всьому відкритому взутті.

Зелені тони

Зелені відтінки є найбільш розповсюдженими серед взуття на подіумах сезону весна-літо 2023. Зелений тепер присутній на босоніжках та туфлях на підборах.

Ремінці з прикрасами

Починаючи з босоніжок Gucci GG і закінчуючи прикрашеними декоративними камінцями взуття Аміни Муадді, кристали стануть домінуючою тенденцією взуття.

Мюлі на танкетці

Мюлі повернулися у моду з новим розмахом. Найчастіше на інфлюенсерах зустрічається кольорове взуття з прозорого матеріалу.

Ретро-кросівки

На початку 2023 року шаленої популярності здобули кросівки Adidas Samba. Зараз до такого ж популярного взуття відносять Onitsuka Tigers. Це ідеальне взуття для довгих літніх прогулянок, тож обирайте те, що вам найбільше до вподоби.

Квадратний носок

Здавалося б, квадратне взуття вже давно віджило свій пік популярності, втім інфлюенсери доводять, що вони все ще актуальні.