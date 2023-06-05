Иногда все же встречаются случаи с обувью, которая уже давно вышла из употребления и не модна, пишет 24 Канал. Чтобы не произошло модное фиаско, вам стоит обратить внимание на обувь, которая считается антитрендовой.

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Обувь из нашей подборки уже окончательно устарела, поэтому ее лучше заменить на другие стильные модели, которые вы охотно проносите весь сезон. Неудачная обувь испортит вам образ и доставит дискомфорт, поэтому лучше распрощайтесь с ним раз и навсегда!

Помните, что их пик популярности уже давно миновал, поэтому их следует заменить чем-то актуальным. Дизайнеры в 2023 году представили немало стильной обуви, поэтому вам точно будет из чего выбрать.

Мюли с мехом

Видимо вы помните бешеный бум на мюле с мехом от Gucci. Их носили все ведущие инфлюэнсеры, а итальянский бренд представил большое количество вариаций – от цветов до принтов.

На платформах онлайн-объявлений можно найти много позиций обуви с мехом, которые продают сейчас, но покупать ее ни в коем случае не рекомендуем.



Антитрендовая обувь лета 2023 / Фото из Pinterest

Туфли Valentino

Еще одна обувь от итальянского бренда также была очень популярной и трендовой около 10 лет назад, но сейчас уже считается устаревшей. Туфли на каблуке или балетки с так называемыми шипами лучше убрать из своего гардероба. Они отнюдь не завершат ваш образ, а только испортят его.



Антитрендовая обувь лета 2023 / Фото из Pinterest

Босоножки на танкетке

В моде когда-то тоже была обувь на танкетке. Такие босоножки достаточно удобны в использовании, но не модны и не трендовые, хотя бренд Tommi Hilfiger и Ralph Lauren внесли такие босоножки в свои новые коллекции. Если хотите обувь на платформе, лучше выберите лакированные босоножки, а не соломенные варианты.



Антитрендовая обувь лета 2023 / Фото из Pinterest

Кроссовки Fila

Популярность на массивные кроссовки также уже прошла, поэтому стоит убрать обувь от бренда Fila. Лучше сделайте ставку на минималистичные кроссовки белого цвета на плоской подошве.



Антитрендовая обувь лета 2023 / Фото из Pinterest