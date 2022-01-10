Обувь из жареного яйца и цветов: Елизавета Литовка создает странные произведения искусства

Украинская художница и фотограф Елизавета Литовка уже долгое время покоряет своими произведениями подписчиков в сети. Девушка создает красивую и одновременно странную обувь из подручных материалов и еды.

На инстаграм-страницу Елизаветы подписалось более 27 тысяч пользователей. Фанаты девушки с нетерпением каждый раз ждут нового творения художницы. Изюминкой ее профиля стала обувь, которую она создает из цветов, ягод, овощей и других материалов – газет, масок и новогодних шаров.

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Елизавета Литовка создает обувь, напоминающую знаменитые модели – туфли Jimmy Choo или Maison Margiela. Об украинской художнице даже написало британское издание The Guardian.

В интервью изданию девушка отметила, что "обувь – это здорово, а безумная обувь – это круто". Поэтому главными героями ее работ являются ноги и туфли.

В портфолио Лизы сотрудничество с Balenciaga и Off-White, а также с украинскими брендами. Она создала туфли из пакетов BMW и фольги для LANstudios, а еще работала над съемками бекстейджа и кампаний Ksenia Schnaider.



Украинка создает странную обувь из цветов и овощей / Фото из инстаграма



Украинка создает странную обувь из цветов и овощей / Фото из инстаграма



Украинка создает странную обувь из цветов и овощей / Фото из инстаграма



Украинка создает странную обувь из цветов и овощей / Фото из инстаграма



Украинка создает странную обувь из цветов и овощей / Фото из инстаграма



Украинка создает странную обувь из цветов и овощей / Фото из инстаграма



Украинка создает странную обувь из цветов и овощей / Фото из инстаграма



Украинка создает странную обувь из цветов и овощей / Фото из инстаграма



Украинка создает странную обувь из цветов и овощей / Фото из инстаграма



Украинка создает странную обувь из цветов и овощей / Фото из инстаграма