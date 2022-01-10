На інстаграм-сторінку Єлизавети підписалося понад 27 тисяч користувачів. Фанати дівчини з нетерпінням кожного разу чекають на нове творіння мисткині. Родзинкою її профілю стало взуття, яке вона створює з квітів, ягодів, овочів та інших матеріалів – газети, масок та новорічних кульок.

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Єлизавета Литовка створює взуття, що нагадує славнозвісні моделі – туфлі Jimmy Choo чи табі Maison Margiela. Про українську мисткиню навіть написало британське видання The Guardian.

В інтерв’ю виданню дівчина зазначила, що "взуття – це здорово, а божевільне взуття – це круто". Саме тому головними героями її робіт є ноги та туфлі.

У портфоліо Лізи – співпраця з Balenciaga та Off-White, а також з українськими брендами. Вона створила туфлі з пакетів BMW та фольги для LANstudios, а ще працювала над зйомками бекстейджу та кампаній Ksenia Schnaider.



Українка створює дивакувате взуття з квітів і овочів / Фото з інстаграму



Українка створює дивакувате взуття з квітів і овочів / Фото з інстаграму



Українка створює дивакувате взуття з квітів і овочів / Фото з інстаграму



Українка створює дивакувате взуття з квітів і овочів / Фото з інстаграму



Українка створює дивакувате взуття з квітів і овочів / Фото з інстаграму



Українка створює дивакувате взуття з квітів і овочів / Фото з інстаграму



Українка створює дивакувате взуття з квітів і овочів / Фото з інстаграму



Українка створює дивакувате взуття з квітів і овочів / Фото з інстаграму



Українка створює дивакувате взуття з квітів і овочів / Фото з інстаграму



Українка створює дивакувате взуття з квітів і овочів / Фото з інстаграму