Какую обувь носить с брюками: модные образы, которые легко повторить

Укороченные брюки возвращаются в моду, поэтому важно подобрать к ним красивую обувь. Вариантов множество, поэтому рассказываем вам о самых популярных из них.

Начало осени – отличная пора, чтобы примерить не только обувь из осеннего гардероба, но и некоторые пары из летнего гардероба – балетки или мюли.

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Укороченные брюки универсальны для всех – низких или высоких девушек. Поэтому одевайте их в офис, на прогулку с друзьями или на другие события.

Балетки

Брюки отлично смотрятся с балетками. Наверх можете одеть базовую футболку, майку или рубашку или красивую блузу, чтобы создать деловой или офисный аутфит.

Лоферы

Эта обувь приобретает особую популярность осенью. Лоферы хорошо сочетаются с жакетами или свитерами, так что вариантов их стилизовать есть множество.

Мюли

Выбирайте на теплую погоду мюли – на низком ходу или каблуке. Сочетайте их с базовыми вещами в классических цветах.

Слингбеки

Если вы не любите высокие каблуки, то слингбеки лучше всего подойдут для того, чтобы вы уверенно чувствовали себя в обуви весь день, ведь маленькие каблуки не создадут нагрузки на ноги.

Кроссовки

Самая популярная обувь хорошо сочетается не только с джинсами, но и брюками. Выбирайте модные винтажные кроссовки или базовые белые или черные.

Туфли

Невероятно красиво смотрятся туфли в сочетании с черными брюками и белой рубашкой. Попытайтесь воспроизвести такой аутфит этой осенью.