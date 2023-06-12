Как одеться в жаркое время: 10 стильных выходов от модных инфлюэнсеров

Сейчас лето несколько капризничает с погодой, но жаркие дни не за горами, поэтому советуем вам присмотреться к модным образам, которые будут актуальны этим летом.

Пока летняя погода еще полностью не вошла в свои права, мы одеваем жакеты и джинсы, впрочем, скоро жара таки наступит, поэтому чтобы быть готовой к ней, рекомендуем присмотреться к нескольким модным образам, которые можно повторить в солнечные летние дни, пишет 24 Канал.

Читайте также Какие белые платья в моде этим летом: меткие образы, которые вы захотите повторить

Лучшие аутфиты на своих инстаграмм-страницах уже успели продемонстрировать модные инфлюэнсеры. Летом важно обращать внимание на материал. Чтобы чувствовать себя свободно и комфортно, следует выбирать вещи из натуральных тканей – льна или хлопка. Вещи из этих материалов отлично подходят для жарких дней. Единственный их минус – они быстро мнутся.

Делайте ставку на наряд свободного кроя – это могут быть шорты из легких тканей или лаконичное платье, в котором вам будет комфортно находиться. В этом сезоне очень популярны максиюбки из шелка, поэтому выбирайте их, поскольку вам будет в теплую погоду достаточно комфортно.

При выборе летнего наряда главным критерием остается удобство. Если в ваших планах пешие прогулки по городу или парку, то выбирайте открытую обувь, в которой вам будет прохладнее. Впрочем, кеды и кроссовки также подойдут для летней поры.

Выходя из дома, не забывайте о головных уборах. Косынки, панамы, бейсболки, соломенные шляпы спасут вас от солнечных лучей и удачно завершат ваш look.

Fashion 24 советует вдохновиться стильными идеями модных инфлюэнсеров.