Инфлюэнсеры выбирают этим летом платья на длинный рукав, но короткой длины, длинные с глубоким разрезом и цветочной аппликацией или полупрозрачного материала, пишет 24 Канал.
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Но какие бы платья ни выбрали модницы, все эти изделия объединяет одно – белый цвет. Такие платья по праву считаются самыми популярными в теплое время года.
Благодаря своему праздничному виду, белоснежные платья не нуждаются в дополнительном дополнении. Стоит только надеть минималистичные балетки, босоножки или сандалии и завершить стиль стильными аксессуарами – солнцезащитными очками или украшениями.
Этим летом инфлюэнсерша Рози Гантингтон-Уайтли выбирает трикотажное платье длины меди с интересными полупрозрачными вставками.
Жюли Феррери прогуливалась по Каннам в платье-бюстье лаконичного кроя и в шелковом платье с легким флористическим рисунком.
Эльза Госк делает ставку на белый длинный сарафан, сочетающий со сланцами и сумкой-шопером от Prada.
В этом году в тренде объемные цветы на платьях, поэтому можете обращать внимание на эту деталь, или же дополнять свои изделия чокерами из цветка. Также не забывайте о платьях-кроше, которые очень популярны в этом сезоне.