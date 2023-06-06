Такое платье вы могли видеть на феерическом показе Coperni, который, по-видимому, запомнился всем. Тогда модель Беллу Хадид одели в платье из жидкого хлопка с помощью аэрозольных баллончиков.

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Жидкость быстро высохла и превратилась в лаконичное белое платье, подчеркивающее все изгибы тела.



Самые сексуальные платья в стиле bodycon / Фото с Vogue

В новом сезоне платья bodycon представили немало дизайнеров. Бренды презентовали смелые изделия из полупрозрачных материалов и практичные трикотажные модели или классические черные платья, которые прекрасно садятся по фигуре.

Платья представлены в классических оттенках – от черного до молочного, а также представили платье в ярких цветах, с эффектным деградом и интересным принтом.



Самые сексуальные платья в стиле bodycon / Фото с Vogue



Самые сексуальные платья в стиле bodycon / Фото с Vogue



Самые сексуальные платья в стиле bodycon / Фото с Vogue

Если вы хотите извлечь силуэт и сделать его более стройным, советуем вам выбрать черное платье, которое обладает этими преимуществами по сравнению с другими цветами.



Самые сексуальные платья в стиле bodycon / Фото с Vogue

Платья в стиле bodycon больше всего обожают сестры Кардашян-Дженнер. Такие платья очень часто носит Ким Кардашян, поскольку они отлично подчеркивают ее пышные формы.

Сестры Дженнер также любят делать ставку на такие платья. Кендалл чаще выбирает винтажные модели, сочетающие с босоножками на каблуке, а вот Кайли носит такие платья как на светские мероприятия, так и повседневно.



Самые сексуальные платья в стиле bodycon / Фото с Instagram



Самые сексуальные платья в стиле bodycon / Фото с Instagram