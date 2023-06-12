Поки літня погода ще повністю не увійшла в свої права, ми одягаємо жакети і джинси, втім незабаром спека таки настане, тож щоб бути готовою до неї, рекомендуємо придивитися до кількох модних образів, які можна повторити у сонячні літні дні, пише 24 Канал.

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Найкращі аутфіти на своїх інстаграм-сторінках вже встигли продемонструвати модні інфлюенсери. Влітку важливо звертати увагу на матеріал. Щоб почувати себе вільно і комфортно, варто обирати речі з натуральних тканин – льону чи бавовни. Речі з цих матеріалів чудово підходять для спекотних днів. Єдиний їхній мінус – вони швидко мнуться.

Робіть ставку на вбрання вільного крою – це можуть бути шорти з легких тканин або лаконічна сукня, в якій вам буде комфортно перебувати. Цього сезону дуже популярні максіспідниці з шовку, тож обирайте їх, оскільки вам буде в теплу погоду доволі комфортно.

При виборі літнього вбрання головним критерієм залишається зручність. Якщо у ваших планах піші прогулянки містом чи парком, то обирайте відкрите взуття, в якому вам буде прохолодніше. Втім кеди та кросівки також підійдуть для літньої пори.

Виходячи з дому, не забувайте про головні убори. Косинки, панами, бейсболки, солом’яні капелюхи врятують вас від сонячного проміння та вдало довершать ваш look.

Fashion 24 радить надихнутися стильними ідеями від модних інфлюенсерів.