Если у вас часто нет интересных идей для стилизации аутфитов, тогда рекомендуем вдохновляться образами модных инфлюэнсеров, пишет 24 Канал.

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В жаркое время года обращайте внимание на одежду из льна или хлопка. Наряд из этого материала идеально подходит для теплых дней, когда стопчик термометра поднимается выше 25 градусов.

Летом делайте ставку на наряд свободного кроя – свободное платье или шорты из легких тканей сделают пребывание на солнце не таким утомительным. Удобны платья-комбинации, которые не теряют актуальности и сшиты из довольно легкого материала.

В жаркую пору спортивные или классические костюмы теряют популярность из-за очень парящего материала. А вот костюмы, состоящие из футболки и шорт, или модного жилета с шортами – идеально подойдут в теплый день.

При выборе летней обуви помните об удобстве. Если вам придется много гулять по городу или парку, то выбирайте для себя легкие кроссовки, кеды или сандалии. Если в планах вечерний променад – делайте ставку на балетки или сандалии. В жаркую пору выбирайте открытую обувь, ведь вам в ней будет прохладнее.

Не забывайте в жару о головных уборах – это панама, платок, бейсболка и соломенная шляпа. Эти головные уборы удачно завершат ваш образ и обеспечат от солнечных лучей.

Fashion 24 собрал вам несколько образов инфлюэнсеров, которые вы можете принять во внимание и вдохновиться свежими и интересными идеями.