Жена Франкенштейна, Мистик и Лилу: лучшие перевоплощения звезд в Геловин 2022

В ночь с 31 октября на 1 ноября все празднуют Геловин. Многие знаменитости за несколько дней до мистической ночи уже начали примерять на себе разные образы. В основном, в этом году звезды делали ставку не на жуткий аутфит, а больше пытались перевоплотиться в киногероев.

Каждый год звезды первой величины готовят для своих фанатов интересные образы, чтобы продемонстрировать всю свою фантазию и перевоплощение, пишет 24 канал. И каждый год их образи заслуживают особого внимания.

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Некоторые звезды все же решили создать пугающий образ, однако большинство превратились в любимых героев фильмов или мультфильмов.

Кайли Дженнер в этом году превратилась в жену Франкенштейна. Она не только предстала в несколько жутким образе, но и сделала тематическую фотосессию.



Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram



Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram

Но одним образом знаменитость не обошлась, поэтому превратилась в главную героиню фильма "Эльвира – повелительница тьмы".



Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram



Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram

Ким Кардашян не только создала поразительный образ для себя, но и придумала аутфиты для детей. Она переодела Норт, Чикаго, Сейнта и Псалома в образы музыкальных икон – Aaliyah, Sade, Shoop Dogg и Eazy E.



Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram



Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram



Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram



Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram

Сама же главная героиня сериала "Семейство Кардашян" Ким в этом году вдохновилась образом Мистик из фильма "Люди Икс".

Джулия Фокс вдохновилась Лилу из фильма "Пятый элемент", Кайя Гербер стала Тринити из "Матрицы", а Пэрис Хилтон – Сейлор Мун. Сара Сампайо выбрала для референса Рейниру Таргариен из Дома Дракона.



Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram



Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram



Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram



Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц предстали на геловинской вечеринке в образах Ромео и Джульетты.



Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram

Меган Фокс и Колсон Бейкер придумали два образа на Хэллоуин. На первую вечеринку они превратились в главных героев сериала Пэм и Томми – американского минисериала, основанного на отношениях барабанщика Mötley Crüe Томми Ли и актрисы Памелы Андерсон.



Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram

На другое мероприятие влюбленные избрали поразительный образ священника и развратницы в латексных одеждах и высоких ботфортах на каблуке.

Кендалл Дженнер для Гэловина выбрала образ девушки-ковбоя Джесси.

Гейли Бибер надела на празднование Хэллоуина кутюрное платье от YSL 1999 года из розовых бутонов роз и шифонового шлейфа.