Как стильно носить тренч этой осенью: 9 готовых образов

Бежевый тренч – это постоянная классика. Сколько бы интересных фасонов не выпускали дизайнеры, даже красивейший кожаный тренч не может занять первенство рядом с классическим тренчкотом в бежевых оттенках.

Если вы любите классические образы с тренчами, которые отсылают вас во французскую эстетику, то советуем остановить свое внимание этой осенью именно на нем. Привычные образы с этим тренчем могут быть очень стильными.

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Не стоит считать бежевый тренч антитрендом из-за того, что из года в год в нем появляются десятки девушек на улицах городов. Стилистка, ведущая свой блог в инстаграмме, отмечает, что тренч возник еще 200 лет назад. Его все это время любили и носили. Вспомните невероятную сцену с Одри Гепберном в фильме "Завтрак в Тиффане", в котором она мокнет под дождем в тренче.

Бежевый цвет традиционный и классический для тренча. Конечно, можно покупать тренчи любого другого цвета, но помните, что бежевые оттенки – это классика.

Носить тренчи (любого оттенка) стильно – вот что придаст вам уверенность! Тем более это совсем не тяжело! А тренчи были, есть и будут, они появляются на подиумах в свежих коллекциях, их выгуливают самые стильные селебритис и фэшн инфлюэнсеры в своих новейших образах,

– добавила стилистка.

Тренчи сейчас – это уже далеко не только защита от дождя, но и функциональная верхняя одежда и на теплую погоду (с шортами и босоножками) и на прохладную осень (с ботинками, сапогами или теплыми свитерами).

Носите этой осенью тренчи с лоферами, с винтажными кроссовками, сандалями, мюлями, балетками Мэри Джейн и сапогами на каблуке.



Стильные образы с тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильные образы с тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильные образы с тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильные образы с тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильные образы с тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильные образы с тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильные образы с тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильные образы с тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильные образы с тренчем / Фото @less_is_best_fashion