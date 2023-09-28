Якщо ви любите класичні образи з тренчами, які немовби відсилають вас до французької естетики, то радимо зупинити свою увагу цієї осені саме на ньому. Звичні образи з цим тренчем можуть бути надзвичайно стильними.

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Не варто вважати бежевий тренч антитрендом через те, що з року в рік в ньому з’являються десятки дівчат на вулицях міст. Стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі зазначає, що тренч виник ще 200 років тому. Його весь цей час любили і носили. Згадайте неймовірну сцену з Одрі Гепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані", в якому вона мокне під дощем у тренчі.

Бежевий колір є традиційним та класичним для тренча. Звісно, можна купувати тренчі будь-яких інших кольорів, але пам’ятайте, що бежеві відтінки – це класика.

Носити тренчі (будь-якого відтінку) стильно – ось що надасть вам впевненості! Тим більше це зовсім не важко! А тренчі були, є і будуть, вони з‘являються на подіумах у свіжих колекціях, їх вигулюють найстильніші селебритіс та фешн інфлюенсери у своїх найновіших образах,

– додала стилістка.

Тренчі зараз – це вже далеко не лише захист від дощу, але й функціональний верхній одяг і на теплу погоду (з шортами і босоніжками) і на прохолодну осінь (з черевиками, чоботами чи теплими светрами).

Носіть цієї осені тренчі з лоферами, з вінтажними кросівками, сандалями, мюлями, балетками Мері Джейн та чоботами на підборах.



Стильні образи з тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильні образи з тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильні образи з тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильні образи з тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильні образи з тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильні образи з тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильні образи з тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильні образи з тренчем / Фото @less_is_best_fashion



Стильні образи з тренчем / Фото @less_is_best_fashion