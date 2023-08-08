Образы в этом стиле достаточно просты и понятны, пишет 24 Канал. Аутфит состоит из короткой юбки в складку, поло, укороченного топа, винтажного свитшота и других уместных к теннисному корту вещей.

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Среди самых популярных цветов – белый, зеленый, молочный, темно-синий и черный. Такой наряд подходит для хорошей погоды, так что успейте выгулять теннисный аутфит в августе.

Стиль tenniscore очень тесно переплетен с эстетикой Old Money, которая в этом сезоне на пике популярности. Ценители этого бренда составляют свои образы из одежды таких известных брендов как Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Lacoste. Эти вещи также отлично подойдут к стилю tenniscorе.

Белла Хадид примеряла на себе топ, юбку и кроссовки в белом, отсылаясь к эстетике Old Money. Датская модница Эмили Синдлев отправилась на теннисный корт в белой футболке, персиковой юбке, белоснежных кроссовках и высоких носках.

Юбки в складку очень красиво смотрятся со свитшотами и свитерами на замочке. Только попытайтесь придерживаться эстетики в одной цветовой гамме. Вы также можете примерить головной убор – бейсболку, который придаст образу еще лучший вид.



Модные образы в стиле tenniscore / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле tenniscore / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле tenniscore / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле tenniscore / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле tenniscore / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле tenniscore / Фото из Pinterest



Модные образы в стиле tenniscore / Фото из Pinterest