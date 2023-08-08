Образи в цьому стилі досить прості та зрозумілі, пише 24 Канал. Аутфіт складається з короткої спідниці в складку, поло, вкороченого топа, вінтажного світшота та інших доречних до тенісного корту речей.

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Серед найпопулярніших кольорів – білий, зелений, молочний, темно-синій та чорний. Таке вбрання підходить для гарної погоди, тож встигніть вигуляти тенісний аутфіт у серпні.

Стиль tenniscore дуже тісно переплетений з естетикою Old Money, яка цього сезону на піку популярності. Поціновувачі цього бренду складають свої образи з вбрання таких відомих брендів як Ralph Lauren, Tommy Hilfiger та Lacoste. Ці речі також чудово підійдуть до стилю tenniscorе.

Белла Хадід приміряла на собі топ, спідницю та кросівки в білому кольорі, відсилаючись до естетики Old Money. Данська модниця Емілі Сіндлев вирушила на тенісний корт у білій футболці, персиковій спідниці, білосніжних кросівках та високих шкарпетках.

Спідниці у складку дуже красиво виглядають зі світшотами та светрами на замочку. Лише спробуйте дотримуватися естетики в одній кольоровій гамі. Ви також можете приміряти головний убір – бейсболку, який додасть образу ще кращого вигляду.



Модні образи у стилі tenniscore / Фото з Pinterest



Модні образи у стилі tenniscore / Фото з Pinterest



Модні образи у стилі tenniscore / Фото з Pinterest



Модні образи у стилі tenniscore / Фото з Pinterest



Модні образи у стилі tenniscore / Фото з Pinterest



Модні образи у стилі tenniscore / Фото з Pinterest



Модні образи у стилі tenniscore / Фото з Pinterest