Также в моде осенью будут штанные костюмы, юбки-карандаши и туфли. Все эти вещи отлично подходят для создания офисных образов. С таким стильным нарядом можно создать аутфиты, которые подойдут для повседневного дресс-кода.

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Яркое платье

Делайте ставку осенью на яркий цвет. Он отлично разбавит ваше темное пальто и добавит немного настроения вашему аутфиту.



Стильные образы в офисе 2023 / Фото Vogue

Джинсы и галстук

Деним – это универсальный и базовый материал, не выходящий из моды. Джинсы всегда прекрасно стилизуются с разнообразными верхними нарядами и любой обувью.

Попробуйте этой осенью соединить джинсы с белой или голубой рубашкой, добавив трендовый аксессуар – галстук. Сверху можно добавить жакет или пальто.



Стильные образы в офисе 2023 / Фото Vogue

Современный костюм

Выбирайте в офис классические штанные костюмы, или что-нибудь поинтереснее. К примеру, надевайте жакет и юбку. Такой костюм будет смотреться свежо и интересно.



Стильные образы в офисе 2023 / Фото Vogue

Кожаный жакет

Осенью мы все чаще будем обращаться к трикотажу. В офис надевайте платье длины миди или макси, которое соедините с кожаным жакетом. Прекрасно такой образ довершат сапоги до колен на каблуке.



Стильные образы в офисе 2023 / Фото Vogue

Цветочное украшение

Громкий тренд лета нашел свое место в осенних образах. Носите чокеры с бутонами роз к брючным костюмам, жилеткам или просто к джинсам или шелковым юбкам.



Стильные образы в офисе 2023 / Фото Vogue