Також в моді восени будуть штанні костюми, спідниці-олівці та туфлі. Всі ці речі чудово підходять для створення офісних образів. З таким стильним вбранням можна також створити аутфіти, які підійдуть для повсякденного дрес-коду.

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Яскрава сукня

Робіть ставку восени на яскравий колір. Він чудово розбавить ваше темне пальто та додасть трохи настрою до вашого аутфіту.



Стильні образи в офіс 2023 / Фото Vogue

Джинси і краватка

Денім – це універсальний та базовий матеріал, який не виходить з моди. Джинси завжди чудово стилізуються з різноманітним верхнім вбранням та будь-яким взуттям.

Спробуйте цієї осені поєднати джинси з білою чи блакитною сорочкою, додавши трендовий аксесуар – краватку. Зверху можете додати жакет чи пальто.



Стильні образи в офіс 2023 / Фото Vogue

Сучасний костюм

Обирайте в офіс класичні штанні костюми, або щось цікавіше. До прикладу, одягайте жакет та спідницю. Такий костюм виглядатиме свіжо та цікаво.



Стильні образи в офіс 2023 / Фото Vogue

Шкіряний жакет

Восени ми все частіше будемо звертатися до трикотажу. В офіс одягайте сукню довжини міді чи максі, яку поєднаєте зі шкіряним жакетом. Чудово такий образ довершать чоботи до колін на підборах.



Стильні образи в офіс 2023 / Фото Vogue

Квіткова прикраса

Гучний тренд літа знайшов своє місце в осінніх образах. Носіть чокери з бутонами троянд до штанних костюмів, жилеток чи просто до джинсів чи шовкових спідниць.



Стильні образи в офіс 2023 / Фото Vogue