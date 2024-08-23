Что надеть школьникам на 1 сентября: подборка образов для малышей и взрослых

Летние каникулы завершаются, поэтому школьникам время подумать над образами на 1 сентября. Учебный год начнется уже меньше, чем через 2 недели, поэтому рассказываем в чем прийти на школьную линейку первоклассникам и старшеклассникам.

На Первый звонок школьники традиционно выбирают для себя светлый верх и темный низ, впрочем все чаще в моду входят не только базовые рубашки и брюки, но и вышиванки, вышитые платья или стильные костюмы. Давайте попробуем вместе разобраться в том, что будет модным в этом году.

Читайте также Готовимся ко Дню знаний: что надеть на 1 сентября школьникам, родителям и учителям

Образы для первоклассников

Традиционно родители подбирают для первоклассников образы, которые состоят из белой рубашки и черного низа. Этот вариант одинаково подходит для мальчиков и девочек. Однако сейчас все чаще рубашки заменяют на вышиванки, которые выглядят красиво и стильно.

На девочках хорошо смотрятся платья-вышиванки. Если в школе есть дресс-код на белые тона, тогда стоит выбирать вышиванку белого цвета, если же нет – делайте ставку на платья голубого, желтого или красного цвета. Красиво выглядят сарафаны, поэтому девочки могут одевать их вместе с блузой или классической рубашкой.



Красивые образы на 1 сентября / Фото Pinterest



Стильные образы на 1 сентября / Фото Pinterest



Красивые образы на 1 сентября / Фото Pinterest

Образы для старшеклассников

А вот старшеклассники уже имеют больше вариантов выбора относительно образов. Классикой все же остается белая рубашка и черные брюки или юбки, впрочем теперь верх можно совместить разнообразным нарядом.

Парни могут совместить рубашку с серыми или бежевыми брюками, а вот девушки блузу или вышиванку могут дополнить брюками палаццо, юбкой-карандашом, шелковой юбкой или джинсовой. Что касается обуви, то образы можно дополнить базовыми балетками с бантиками, обувью в сеточку или стильными Мэри Джейн. Чтобы добавить образу праздничности – можно одеть каблуки.

В холодное время девушки или парни могут одеть сверху костюмный жакет или жакет из школьной формы. Да и вообще на Первый звонок девушки и парни могут одеть костюм. Важно только, чтобы он был в светлых тонах – белый, бежевый или молочный.



Стильные образы на 1 сентября / Фото Pinterest



Красивые образы на 1 сентября / Фото Pinterest



Стильные образы на 1 сентября / Фото Pinterest