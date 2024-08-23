На Перший дзвоник школярі традиційно обирають для себе світлий верх і темний низ, втім все частіше в моду входять не лише базові сорочки та штани, але й вишиванки, вишиті сукні чи стильні костюми. Давайте спробуємо разом розібратися в тому, що буде модним цього року.

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Образи для першокласників

Традиційно батьки підбирають для першокласників образи, які складаються з білої сорочки та чорного низу. Цей варіант однаково підходить для хлопчиків та дівчат. Однак зараз все частіше сорочки замінюють на вишиванки, які виглядають красиво та стильно.

На дівчатка гарно виглядають сукні-вишиванки. Якщо у школі є дрес-код на білі тони, тоді варто обирати вишиванку білого кольору, якщо ж ні – робіть ставку на сукні блакитного, жовтого чи червоного кольору. Красивий вигляд мають сарафани, тож дівчатка можуть одягати їх разом з блузою чи класичною сорочкою.



Красиві образи на 1 вересня / Фото Pinterest



Стильні образи на 1 вересня / Фото Pinterest



Красиві образи на 1 вересня / Фото Pinterest

Образи для старшокласників

А от старшокласники вже мають більше варіантів вибору щодо образів. Класикою все ж таки залишається біла сорочка та чорні штани чи спідниці, втім тепер верх можна поєднати різноманітним вбранням.

Хлопці можуть поєднати сорочку з сірими чи бежевими штанами, а от дівчата блузу чи вишиванку можуть доповнити штанами палаццо, спідницею-олівцем, шовковою спідницею чи джинсовою. Щодо взуття, то образи можна доповнити базовими балетками з бантиками, взуттям в сіточку або стильними Мері Джейн. Щоб додати образу святковості – можна одягнути підбори.

У холодну пору дівчата чи хлопці можуть одягнути зверху костюмний жакет чи жакет зі шкільної форми. Та й загалом на Перший дзвоник дівчата та хлопці можуть одягнути костюм. Важливо лише, аби він був у світлих тонах – білий, бежевий чи молочний.



Стильні образи на 1 вересня / Фото Pinterest



Красиві образи на 1 вересня / Фото Pinterest



Стильні образи на 1 вересня / Фото Pinterest