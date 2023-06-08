10 модных образов на лето: стильные сочетания показывает француженка Жюли Феррери

Французская инфлюэнсерша Жюли Феррери уже успела порадовать своих поклонников летними образами. Звезда инстаграмма делает стильные кадры в своем доме и делится модными лайфхаками, которые вы охотно сможете применить в летнее время.

Архитектор из Корсики Жюли Феррери обожает моду и создает интересные аутфиты из стильных и минималистических элементов гардероба.

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Она, как настоящая француженка, делает ставку на элегантность, универсальность и классику. Жюли часто пополняет свой гардероб базой, добавляя трендовые вещи и изредка акцентные детали.

В своем инстаграмм-профиле, за которым следит более 600 тысяч поклонников со всего мира, инфлюэнсерша ежедневно публикует модные образы, которыми вдохновляются ценители стиля Жюли.

Девушка создает стильные сети из наряда, который найдется в гардеробе у каждой модницы. На лето она примерила яркий оранжевый сарафан, соединила базовую майку с джинсами, белую рубашку с брюками в тон, короткие платья и брючный костюм. В ее арсенале наряды нашлись места для голубой рубашки, которую так часто используют в своих образах в летнее время.

Свои аутфиты девушка завершала минималистичными слайдерами, туфлями и кроссовками. Кроме того, она продемонстрировала стильные образы с платьем, которое считается этим летом самым сексуальным – bodycon, которое завершает все изгибы фигуры.

Модные образы на лето от Жюли Феррери



Летние образы от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Летние образы от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Летние образы от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Летние образы от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Летние образы от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Летние образы от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Летние образы от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Летние образы от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Летние образы от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Летние образы от Жюли Феррери / Фото с Instagram