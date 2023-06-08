Архітекторка з Корсики Жюлі Феррері обожнює моду та створює цікаві аутфіти зі стильних та мінімалістичних елементів гардероба.

Читайте також Як одягнутися у стилі американки: модні секрети, про які варто знати

Вона як справжня француженка робить ставку на елегантність, універсальність та класику. Жюлі часто поповнює свій гардероб базою, додаючи трендові речі та зрідка акцентні деталі.

У своєму інстаграм-профілі, за яким стежить понад 600 тисяч прихильників зі всього світу, інфлюенсерка щодня публікує модні образи, якими надихаються поціновувачі стилю Жюлі.

Дівчина створює стильні сети з вбрання, яке знайдеться у гардеробі в кожної модниці. На літо вона приміряла яскравий помаранчевий сарафан, поєднала базову майку з джинсами, білу сорочку зі штанами в тон, короткі сукні та штанний костюм. У її арсеналі вбрання знайшлося місце для блакитної сорочки, яку так часто використовують у своїх образах в літню пору.

Свої аутфіти дівчина довершувала мінімалістичними слайдерами, туфлями та кросівками. Окрім того, вона продемонструвала стильні образи з сукнею, яка вважається цього літа найсексуальнішою – bodycon, яка довершує усі вигини фігури.

Модні образи на літо від Жюлі Феррері



Літні образи від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Літні образи від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Літні образи від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Літні образи від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Літні образи від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Літні образи від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Літні образи від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Літні образи від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Літні образи від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Літні образи від Жюлі Феррері / Фото з Instagram