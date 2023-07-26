Fashion-вдохновение: модные образы француженки Жюли Феррери на лето 2023
Французская модница Жюли Феррери демонстрирует стильные образы, которые легко повторят ее подписчики. Архитектор из Корсики имеет отличный вкус, поэтому учит подписчиков стильно одеваться.
Жюли Феррери любит сдержанный и минималистичный стиль в одежде. Она является отличным примером того, как миксовать базовые и трендовые вещи.
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Девушка является обладательницей подлинного французского стиля. В большинстве своем Жюли выбирает в своих образах вещи, которые не так быстро выходят из моды. Француженки обожают классику, поскольку она не выходит из моды благодаря своей универсальности и практичности.
Инфлюэнсерша чаще всего предпочитает базовые цвета и простой крой. Летом девушка выбирает наряды из натуральных материалов, которые дают телу дышать и возможность комфортного пребывания в одежде хоть целый день.
Этим летом модница делает ставку на цвета и принты, показывая яркие ауфиты для своей аудитории. Fashion 24 собрал несколько стильных аутфитов Жюли Феррери, которые вы легко можете повторить.
Костюм в полоску
Жюли Феррери выбирает этим летом костюм в горизонтальную и вертикальную полоску. Свои образы она совмещает со шлепанцами и вьетнамками. Француженки обожают наряды в полоску, так что Жюли имеет в своем инстаграмме еще немало аутфитов с бретонской полоской.
Яркое платье
В арсенале платьев инфлюэнсерши нашлось место на яркие цвета. Жюли примерила длинное желтое платье на бретельках, а также вышла на прогулку в красном платье-бюстье.
Спортивный костюм
Кроме красивых образов, летом важно не забывать о комфорте, поэтому одевайте легкие костюмы, которые можно примерить вместе с кроссовками и бейсболкой.