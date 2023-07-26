Жюли Феррери любит сдержанный и минималистичный стиль в одежде. Она является отличным примером того, как миксовать базовые и трендовые вещи.

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Девушка является обладательницей подлинного французского стиля. В большинстве своем Жюли выбирает в своих образах вещи, которые не так быстро выходят из моды. Француженки обожают классику, поскольку она не выходит из моды благодаря своей универсальности и практичности.

Инфлюэнсерша чаще всего предпочитает базовые цвета и простой крой. Летом девушка выбирает наряды из натуральных материалов, которые дают телу дышать и возможность комфортного пребывания в одежде хоть целый день.

Этим летом модница делает ставку на цвета и принты, показывая яркие ауфиты для своей аудитории. Fashion 24 собрал несколько стильных аутфитов Жюли Феррери, которые вы легко можете повторить.

Костюм в полоску

Жюли Феррери выбирает этим летом костюм в горизонтальную и вертикальную полоску. Свои образы она совмещает со шлепанцами и вьетнамками. Француженки обожают наряды в полоску, так что Жюли имеет в своем инстаграмме еще немало аутфитов с бретонской полоской.

Яркое платье

В арсенале платьев инфлюэнсерши нашлось место на яркие цвета. Жюли примерила длинное желтое платье на бретельках, а также вышла на прогулку в красном платье-бюстье.

Спортивный костюм

Кроме красивых образов, летом важно не забывать о комфорте, поэтому одевайте легкие костюмы, которые можно примерить вместе с кроссовками и бейсболкой.