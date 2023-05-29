Эффектно и стильно: как выглядят лучшие образы на лето

Лето – отличная пора для модных экспериментов и стильных образов. Вы можете улучшить свой стиль благодаря интересным вещам, которые добавят вашим аутфитам особой изюминки.

Этот сезон буквально пропитан новыми трендами, пишет 24 канал. Не только в модных глянцах, но и в образах инфлюэнсеров можно проследить, как на них появляются новые элементы гардероба.

Читайте также Как стилизовать шорты летом: лучшие идеи на каждый день

Впрочем, очень важен индивидуальный взгляд на создание собственного стиля. Модные инстаграммы-звезды уже давно стали популяризаторами влияния. Те вещи, которые они примеряют на себе, через некоторое время захотят примерить на себе многие другие модницы.

Если вам хочется выглядеть этим летом модно, стильно и красиво, рекомендуем обратить внимание на несколько эффектных аутфитов, которые подчеркнут и выделят ваш образ.

Украинская стилистка, которая ведет свой модный блог в инстаграмме @stylist.inna, собрала замечательные формулы на лето, которые можно легко повторить. Среди всех образов вы найдете точно свою униформу, которую сможете подстроить под себя. Впрочем, не забывайте учитывать свой характер, настроение, стиль и особенности фигуры.

Юбка + рубашка + минималистичная обувь



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram

Бермуды + топ + каблуки



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram

Костюм с жилетом



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram

Шорты + рубашка + каблуки



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram

Длинная юбка+топ+кеды



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram

Платье + босоножки



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram

Футболка + штаны + каблуки



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram

Брюки+топ+низкий ход



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram