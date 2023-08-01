5 формул летних образов, которые легко повторить: что носят инфлюэнсеры

Наступил последний месяц лета, а это значит, что стоит примерить все лучшие образы, которые вы еще не успели выгулять. Как всегда, инфлюэнсеры на своих примерах показывают интересные аутфиты.

Благодаря разнообразию летних нарядов можно составить немало стильных образов. Советуем иметь в своем гардеробе костюмные шорты, рубашку оверсайз, сатиновую юбку, палаццо и костюмный жилет, который сейчас очень популярен благодаря стилю Old Money.

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Создавая летние образы, не забывайте о таких аксессуарах, как солнцезащитные очки, сумка, украшения и головные уборы, которые спасают от солнечных лучей в жару.

Белые шорты + рубашка

Костюмные шорты с рубашкой выглядят красиво и сразу отсылают нас в эстетику "тихой роскоши". Вы можете выбирать шорты молочного или черного цвета и дополнять белой или голубой рубашкой.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Сатиновая юбка + объемный верх

Если джинсовая юбка вам уже немного надоела, попробуйте надеть сатиновую юбку длины макси. Сочетайте ее с футболками оверсайз, жакетами и сандалями или вьетнамками.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Белая рубашка + джинсы

Сочетание белой рубашки с голубыми джинсами – база, которая никогда не выйдет из моды. Надевайте рубашку под бюстгальтер или же создавайте многослойный образ с топом или майкой. Довершайте аутфит балетками, сандалиями, кроссовками или босоножками.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Брюки палаццо + любой верх

Широкие штаны все еще остаются популярными, так что без них невозможно представить наш образ. Надевайте палаццо любого цвета и сочетайте сверху с майкой, бретонкой, жакетом или лонгсливом.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Костюмный жилет + любой низ

В этом году костюмные жилеты особенно в тренде, поэтому модные инфлюэнсеры охотно их примеряют вместе с брюками, джинсами и шортами.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova