Благодаря разнообразию летних нарядов можно составить немало стильных образов. Советуем иметь в своем гардеробе костюмные шорты, рубашку оверсайз, сатиновую юбку, палаццо и костюмный жилет, который сейчас очень популярен благодаря стилю Old Money.

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Создавая летние образы, не забывайте о таких аксессуарах, как солнцезащитные очки, сумка, украшения и головные уборы, которые спасают от солнечных лучей в жару.

Белые шорты + рубашка

Костюмные шорты с рубашкой выглядят красиво и сразу отсылают нас в эстетику "тихой роскоши". Вы можете выбирать шорты молочного или черного цвета и дополнять белой или голубой рубашкой.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Сатиновая юбка + объемный верх

Если джинсовая юбка вам уже немного надоела, попробуйте надеть сатиновую юбку длины макси. Сочетайте ее с футболками оверсайз, жакетами и сандалями или вьетнамками.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Белая рубашка + джинсы

Сочетание белой рубашки с голубыми джинсами – база, которая никогда не выйдет из моды. Надевайте рубашку под бюстгальтер или же создавайте многослойный образ с топом или майкой. Довершайте аутфит балетками, сандалиями, кроссовками или босоножками.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Брюки палаццо + любой верх

Широкие штаны все еще остаются популярными, так что без них невозможно представить наш образ. Надевайте палаццо любого цвета и сочетайте сверху с майкой, бретонкой, жакетом или лонгсливом.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova

Костюмный жилет + любой низ

В этом году костюмные жилеты особенно в тренде, поэтому модные инфлюэнсеры охотно их примеряют вместе с брюками, джинсами и шортами.



Стильные образы на лето 2023 / Фото с Instagram @anna.le.nova